70-ാം വാര്‍ഷികം ആഘോഷിക്കാന്‍ പഴയ രൂപത്തില്‍ ഒരുങ്ങി സ്‌പെഷ്യല്‍ എഡിഷന്‍ ലാന്‍ഡ് ക്രൂയിസര്‍

Posted on: August 9, 2021 7:55 pm | Last updated: August 9, 2021 at 7:55 pm