എല്ലാം കലങ്ങിത്തെളിയുമെന്നും ആരോടും വ്യക്തി വിരോധമില്ലെന്നും മുഈനലി തങ്ങൾ

Posted on: August 9, 2021 5:29 pm | Last updated: August 9, 2021 at 5:32 pm