ഗു്‌സതി 65 കിലോ ഫ്രീസ്റ്റൈലില്‍ ബജ്‌റംഗ് പുനിയക്ക് തോല്‍വി; ഇനി വെങ്കലത്തിനായി മത്സരം

Posted on: August 6, 2021 5:46 pm | Last updated: August 6, 2021 at 5:46 pm