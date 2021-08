അഫ്ഗാന്‍ പ്രതിരോധമന്ത്രിയുടെ വീടിന് നേരെ താലിബാന്‍ ആക്രമണം

Posted on: August 4, 2021 7:58 am | Last updated: August 4, 2021 at 8:21 am