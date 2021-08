പെഗാസസില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ചോദ്യങ്ങളെ നേരിടണം

ചോദ്യങ്ങള്‍ നേരിടാന്‍ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ തയ്യാറാകണം. ഒരു ചോദ്യത്തിനും ഉത്തരം പറയില്ലെന്ന ഹുങ്ക് ജനാധിപത്യത്തില്‍ സാധ്യമല്ല. പാര്‍ലിമെന്റില്‍ വിശദമായ ചര്‍ച്ച നടക്കട്ടെ. സര്‍ക്കാറിന് പറയാനുള്ളത് പറയാമല്ലോ. ജുഡീഷ്യല്‍ അന്വേഷണവും നടക്കണം.

