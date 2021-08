ചരിത്രത്തില്‍ ആദ്യമായി ഒരു മുസ്ലിമിനെ അമേരിക്ക മത സ്വാതന്ത്ര്യ അംബാസിഡറാക്കുന്നു

Posted on: August 3, 2021 11:34 am | Last updated: August 3, 2021 at 11:34 am