കൊവിഡ് വ്യാപനം: കേരളത്തില്‍നിന്നുള്ളവര്‍ക്ക് നിയന്ത്രണം കര്‍ശനമാക്കി കര്‍ണാടകയും തമിഴ്‌നാടും

Posted on: August 1, 2021 10:50 am | Last updated: August 1, 2021 at 10:59 am