സഹകരണ മേഖലയെ തീറെഴുതുമ്പോള്‍

തുടരെയുള്ള ഭരണഘടനാവിരുദ്ധ നടപടികളുടെ പ്രവാഹത്തിനൊടുവില്‍ ഭരണകൂടത്തിന്റെ കഴുകക്കണ്ണുകള്‍ തറച്ചിരിക്കുന്നത് ഗ്രാമീണ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ ചാക്രികമാക്കുന്ന സഹകരണ സംഘങ്ങളിലാണ്. നല്ല നിലയില്‍ മുന്നോട്ടു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സഹകരണ മേഖലയെ കൂടുതല്‍ ലാഭകരമാക്കിക്കളയാം എന്ന കളങ്കമറ്റ വിചാരമാണ് പുതിയ നീക്കത്തിന് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാറിനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് കരുതാന്‍ നിര്‍വാഹമില്ല.

Posted on: July 28, 2021 4:02 am | Last updated: July 28, 2021 at 12:17 am