മൃഗസ്‌നേഹികള്‍ മനുഷ്യരെ കാണാതെ പോകരുത്

നാടിന്റെ ക്രമസമാധാനനില തകരുന്ന വിധത്തില്‍ മൃഗശല്യമുണ്ടായാല്‍ അതിനെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്നതിനെ നിയമം വിലക്കുന്നില്ല. ജനജീവിതത്തിന് ഭീഷണിയാകുന്ന മൃഗങ്ങളെ കൊല്ലാമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി വിധിയുമുണ്ട്. മൃഗസ്‌നേഹികളുടെ എതിര്‍പ്പ് ഭയന്ന് ഇത് നടപ്പാക്കാന്‍ അധികൃതര്‍ വിമുഖത കാണിക്കുകയാണ്.

Posted on: July 27, 2021 4:01 am | Last updated: July 27, 2021 at 12:04 am