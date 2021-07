മലബാറിനെ ഇനിയും എത്രകാലം തോല്‍പ്പിക്കും?

മലബാറിലെ വിദ്യാര്‍ഥികളുടെ തുടര്‍ പഠന പ്രതിസന്ധിയില്‍ ഇടപെടാനോ സംസാരിക്കാനോ ആരും ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ. അര ലക്ഷം സീറ്റുകള്‍ ആവശ്യമുള്ളിടത്ത് അതിന്റെ 20 ശതമാനം സീറ്റുകള്‍ താത്കാലികമായി അനുവദിച്ചാല്‍ പ്രശ്‌നം പരിഹരിക്കാനാകില്ലല്ലോ.

Posted on: July 26, 2021 5:00 am | Last updated: July 25, 2021 at 11:47 pm