യുനെസ്കോയുടെ ലോക പൈതൃക പട്ടികയിൽ ഇടം നേടി സഊദിയിലെ ഹിമ പൈതൃക ഗ്രാമം

Posted on: July 25, 2021 11:09 pm | Last updated: July 25, 2021 at 11:09 pm