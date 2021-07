കരുവന്നൂര്‍ സഹകരണ ബേങ്ക് തട്ടിപ്പ്: 80 ലക്ഷം രൂപ വായ്പയെടുത്ത മുന്‍ പഞ്ചായത്ത് അംഗം ആത്മഹത്യചെയ്ത നിലയില്‍

Posted on: July 22, 2021 10:15 am | Last updated: July 22, 2021 at 10:15 am