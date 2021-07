ഭയമില്ലാത്തവര്‍ക്ക് വേണ്ടി രാഹുല്‍ തുറന്നിടുന്ന വാതിലുകള്‍

ഒരു നിര്‍ണായക ഘട്ടത്തിലാണ്, ഭയമുള്ളവര്‍ക്ക് ആര്‍ എസ് എസ് ശിബിരത്തില്‍ അഭയം തേടാമെന്ന് രാഹുല്‍ പരസ്യമായി പറയുന്നത്. പോകേണ്ടവരൊക്കെ പോയതിന് ശേഷമുള്ള കോണ്‍ഗ്രസിനെ നയിക്കാന്‍ താന്‍ തയ്യാറാണെന്ന പ്രഖ്യാപനമായി ഇതിനെ കാണണം.

Posted on: July 19, 2021 5:00 am | Last updated: July 18, 2021 at 11:20 pm