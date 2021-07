പെരുന്നാള്‍: ലോക്ക്ഡൗണ്‍ നിയന്ത്രണങ്ങളില്‍ ഇളവ് ഇന്ന് മുതല്‍; ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് നിര്‍ദേശം

Posted on: July 18, 2021 6:59 am | Last updated: July 18, 2021 at 8:31 am