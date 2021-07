കൊങ്കുനാട് വാദവും സംഘ്പരിവാര്‍ അജന്‍ഡകളും

വെടക്കാക്കി തനിക്കാക്കാന്‍ ഏതറ്റം വരെയും പോകാന്‍ തയ്യാറുള്ള ബി ജെ പിയുടെ രാഷ്ട്രീയത്തെ നേരിടാനുള്ള ശേഷി തമിഴനുണ്ട് എന്നു തന്നെയാണ് ജനാധിപത്യ ഇന്ത്യ വിശ്വസിക്കുന്നത്.

Posted on: July 17, 2021 8:23 pm | Last updated: July 17, 2021 at 8:25 pm