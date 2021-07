ദുരുപയോഗം ഒരു നിയമത്തിലും അരുത്

ഐ ടി നിയമത്തിലെ റദ്ദാക്കിയ 66 എ വകുപ്പ് പ്രകാരം കേസുകള്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യരുതെന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളോടും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളോടും ആവശ്യപ്പെട്ട് ഉത്തരവ് ഇറക്കിയിരിക്കുകയാണ് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍. 2021 മാര്‍ച്ച് 10 വരെയുള്ള കണക്കനുസരിച്ച് 66 എ ചുമത്തിയ 745 കേസുകള്‍ കോടതികള്‍ക്ക് മുന്നിലുണ്ട്.

Posted on: July 16, 2021 2:23 pm | Last updated: July 16, 2021 at 2:23 pm