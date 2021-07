ഹജ്ജ്: ഹറമില്‍ സംസം വിതരണത്തിനും ശുചീകരണത്തിനും റോബോട്ടുകള്‍

Posted on: July 14, 2021 8:12 pm | Last updated: July 14, 2021 at 8:12 pm