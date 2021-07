സിക്ക കൊവിഡിന്റെ പിന്‍ഗാമിയല്ല

കൊവിഡിന്റെ ഭീതിയില്‍ നിന്ന് മുക്തമാകുന്നതിനും മുമ്പ് തന്നെ കേരളത്തില്‍ സാന്നിധ്യമറിയിച്ചതിനാലാകണം സിക്ക വൈറസും സിക്ക രോഗവും കൊവിഡിനോടൊപ്പം ചേര്‍ത്തുവായിക്കപ്പെടുന്നത്. എന്നാല്‍, ഇവ തമ്മില്‍, രണ്ടും വൈറസ് ആണെന്നതില്‍ കവിഞ്ഞ് മറ്റൊരു സാമ്യവുമില്ല എന്നതാണ് വാസ്തവം. കൊവിഡിന്റെ അത്രയും പകര്‍ച്ചാ ക്ഷമത സിക്ക വൈറസിന് ഇല്ലെങ്കിലും, ഗൗരവമായി സമീപിച്ചില്ലെങ്കില്‍ കൂടുതല്‍ അപകടകരമാകാനും ചില അവസരങ്ങളില്‍ മരണത്തിനും വരെ സിക്ക കാരണമാകുന്നുണ്ട്.

