ഓര്‍ത്തഡോക്സ് സഭാധ്യക്ഷന്‍ ബസേലിയോസ് മാര്‍ത്തോമ പൗലോസ് ദ്വിതീയന്‍ അന്തരിച്ചു

Posted on: July 12, 2021 7:11 am | Last updated: July 12, 2021 at 7:46 am