ആറ് വയസുകാരിയെ പീഡിപ്പിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയ സംഭവം; പ്രതിയെ സ്ഥലത്ത് എത്തിച്ച് കൃത്യം പുനരാവിഷ്‌കരിച്ചു

Posted on: July 11, 2021 11:54 am | Last updated: July 11, 2021 at 11:54 am