നെടുമ്പാശ്ശേരി വിമാനത്താവളത്തില്‍ രണ്ട് കിലോയിലേറെ സ്വര്‍ണം പിടികൂടി; കടത്താന്‍ ശ്രമിച്ചത് റേഡിയോയിലും കളിപ്പാട്ടത്തിലും

Posted on: July 8, 2021 11:03 am | Last updated: July 8, 2021 at 11:03 am