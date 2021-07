അന്വേഷണ റോളില്‍ ഫ്രാന്‍സ് എത്തുമ്പോള്‍

നഗ്നമായ അഴിമതിയുടെ ലജ്ജിപ്പിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് റാഫേല്‍ ഉടമ്പടി പുറത്തുകൊണ്ടുവരുന്നത്. ഇതിലെ ഒരു പാര്‍ട്ടിയായ ഫ്രഞ്ച് സര്‍ക്കാറിന് ഈ കരാര്‍ അന്വേഷിക്കാതെ മുന്നോട്ടുപോകാന്‍ കഴിയുകയില്ലെന്ന സ്ഥിതി സംജാതമായതോടു കൂടിയാണ് ഫലപ്രദമായ അന്വേഷണത്തിനുള്ള തീരുമാനം ആ സര്‍ക്കാര്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഫ്രഞ്ച് രാഷ്ട്രീയത്തില്‍ വലിയ കോളിളക്കമാണ് റാഫേല്‍ കരാര്‍ ഇപ്പോള്‍ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തി കുറ്റവാളികളെ നിയമത്തിന്റെ മുന്നില്‍ കൊണ്ടുവരാനുള്ള ധീരമായ തീരുമാനമാണ് ഫ്രഞ്ച് സര്‍ക്കാര്‍ കൈക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് അനുമാനിക്കാം.

