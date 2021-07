പ്രവാസം ഇരുളടയാതിരിക്കാന്‍

പ്രവാസികളുടെ മടങ്ങിവരവ് സാമൂഹിക, തൊഴില്‍, കുടുംബ രംഗങ്ങളില്‍ സൃഷ്ടിക്കുന്ന അലയൊലികള്‍ വ്യക്തമായി പഠിക്കേണ്ടതും പരിഹരിക്കേണ്ടതുമാണ്. അതിന് സര്‍ക്കാര്‍ സഗൗരവം മുന്നിട്ടിറങ്ങേണ്ടതുണ്ട്. പ്രവാസി ഡിവിഡന്റ് സ്‌കീമും പ്രവാസി ചിട്ടിയും കൂടുതല്‍ ആകര്‍ഷകമാക്കണം. വായ്പാ പദ്ധതികള്‍ ഉദാരമാക്കണം.

