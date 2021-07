പാക്കിസ്ഥാനിലെ ഇന്ത്യന്‍ ഹൈക്കമ്മീഷന്‍ വളപ്പില്‍ ഡ്രോണ്‍; കടുത്ത പ്രതിഷേധമറിയിച്ച് ഇന്ത്യ

പാക്കിസ്ഥാനിലെ ഇന്ത്യന്‍ ഹൈക്കമ്മീഷന്‍ വളപ്പില്‍ ഡ്രോണ്‍; കടുത്ത പ്രതിഷേധമറിയിച്ച് ഇന്ത്യ

Posted on: July 2, 2021 4:16 pm | Last updated: July 2, 2021 at 4:16 pm