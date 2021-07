മിനിയാപൊളിസ് കോടതി വിധിയും താക്കീതും

ലോകത്തിലെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ, പ്രത്യേകിച്ച് കറുത്ത വര്‍ഗക്കാരുടെ അവകാശ പോരാട്ടങ്ങള്‍ക്ക് കരുത്തേകുകയാണ് മിനിയാപൊളിസ് കോടതി വിധി. ബ്ലാക് ലൈവ്്സ് മാറ്റര്‍ എന്ന ശീര്‍ഷകത്തില്‍, കറുത്തവര്‍ക്കെതിരെ അധികരിച്ചു വരുന്ന ആക്രമണങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സജീവമായ പ്രക്ഷോഭങ്ങളുടെയും പ്രതിഷേധങ്ങളുടെയും വിജയം കൂടിയാണ് ഈ വിധി.

Posted on: July 2, 2021 2:49 pm | Last updated: July 2, 2021 at 2:49 pm