കൊവിഡ് മരണങ്ങള്‍ മനപ്പൂര്‍വം മറച്ചുവച്ചിട്ടില്ല; പരാതി ലഭിച്ചാല്‍ പരിശോധിക്കും: മന്ത്രി വീണ ജോര്‍ജ്

Posted on: July 2, 2021 1:52 pm | Last updated: July 2, 2021 at 1:52 pm