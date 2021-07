സ്ഥലനാമ വിവാദത്തിലെ സംഘ്പരിവാര്‍ ഗൂഢതാത്പര്യങ്ങള്‍

സപ്തഭാഷാ സംഗമ ഭൂമിയായ കാസര്‍കോട് ജില്ലയില്‍ ഭാഷാ ന്യൂനപക്ഷങ്ങള്‍ക്കിടയിലും മലയാളികള്‍ക്കിടയിലുമുള്ള ഐക്യം തകര്‍ത്ത് രാഷ്ട്രീയ മുതലെടുപ്പ് നടത്താന്‍ സംഘ്പരിവാര്‍ സ്വീകരിക്കുന്ന തന്ത്രങ്ങള്‍ ഇപ്പോള്‍ മറ്റൊരു തലത്തിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുകയാണ്. കേരള-കര്‍ണാടക അതിര്‍ത്തിയിലെ കാസര്‍കോട് ജില്ലയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്ന പ്രദേശങ്ങളുടെ പേരുകള്‍ മാറ്റി കന്നഡ ഭാഷയുടെ സംസ്‌കാരത്തിനെതിരായ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നടക്കുന്നുവെന്ന പ്രചാരണം പൊടുന്നനെ പൊട്ടിമുളച്ചിരിക്കുന്നു.

Posted on: July 1, 2021 8:48 am | Last updated: July 1, 2021 at 8:48 am