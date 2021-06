ഡ്രോണ്‍ ഭീകരതക്കിരയായി ഇന്ത്യയും; എന്താണ് ഡ്രോൺ ആക്രമണം?

ഡ്രോണ്‍ ഭീകരതക്കിരയായി ഇന്ത്യയും; എന്താണ് ഡ്രോൺ ആക്രമണം?

ജമ്മു കാശ്മീരിലെ ഉയര്‍ന്ന സുരക്ഷയുള്ള ഇന്ത്യന്‍ വ്യോമസേനാ താവളത്തില്‍ ഇരട്ട സ്ഫോടനം സൃഷ്ടിച്ചതിലൂടെ ഡ്രോണ്‍ ഭീകരാക്രമണം ഇന്ത്യയിലും അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചിരിക്കുകയാണ്

Posted on: June 28, 2021 8:18 pm | Last updated: June 28, 2021 at 8:18 pm