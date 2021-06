വാക്‌സീന്‍ സുരക്ഷക്കായി നിരന്തരം പ്രവര്‍ത്തിക്കണം; കൊവിഡിനെതിരായ പോരാട്ടത്തില്‍ ഗ്രാമീണര്‍ മാതൃക: പ്രധാന മന്ത്രി

Posted on: June 27, 2021 11:53 am | Last updated: June 27, 2021 at 11:53 am