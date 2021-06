കെ മുരളീധരനെ തീണ്ടാപ്പാടകലെ നിര്‍ത്താന്‍ സുധാകരന്‍; മുന്‍ പ്രസിഡന്റെന്ന പദവി നല്‍കേണ്ടെന്ന് ധാരണ

കെ മുരളീധരന് ഈ സവിശേഷാധികാരം വകവച്ചു കൊടുത്താല്‍ ഗുരുതരമായ പ്രത്യാഘാതമുണ്ടാവുമെന്ന് പ്രമുഖ ഗ്രൂപ്പുകളെ നയിക്കുന്ന രമേശ് ചെന്നിത്തലയും ഉമ്മന്‍ചാണ്ടിയും സുധാകരനെ ഉപദേശിച്ചു എന്നാണു സൂചന

Posted on: June 24, 2021 6:30 pm | Last updated: June 24, 2021 at 6:30 pm