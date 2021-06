കുറഞ്ഞ വരുമാനമുള്ളവര്‍ക്കായി വി ഐ 75 രൂപ പ്രീപെയ്ഡ് പ്ലാന്‍ അവതരിപ്പിച്ചു

Posted on: June 23, 2021 3:23 pm | Last updated: June 23, 2021 at 3:34 pm