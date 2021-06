കൊവിഡ് ദുരിതത്തില്‍ കഴിയുന്നവരുടെ വാടക കുടിശ്ശിക സര്‍ക്കാര്‍ നല്‍കും: കാലിഫോര്‍ണിയ ഗവര്‍ണര്‍

Posted on: June 23, 2021 2:05 pm | Last updated: June 23, 2021 at 2:06 pm