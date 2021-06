മഞ്ചേരി ഗവ. മെഡിക്കല്‍ കോളേജിലെ കോവിഡേതര ചികിത്സ ഉടന്‍ ആരംഭിക്കുമെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രിയുടെ ഉറപ്പ്

Posted on: June 21, 2021 10:34 pm | Last updated: June 21, 2021 at 10:34 pm