ദാവീദിന്റെ വാല്യക്കാര്‍

ജമഅത്തെ ഇസ്ലാമിക്കാര്‍ അകത്ത് ചെയ്യുന്നതും പുറത്ത് പറയാത്തതുമായ ഇങ്ങനെ എത്രയെത്ര കഥകള്‍. ജമാഅത്ത് പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിലെ ഇസ്ലാമോഫോബിക് വര്‍ത്തകള്‍ വരുന്നതിനെപ്പറ്റി, അവിടെ നമ്മുടെ ആളുകള്‍ മാത്രമല്ലല്ലോ, അമുസ്ലിംകളും ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് മുഖ്യനടത്തിപ്പുകാരന്‍ പറഞ്ഞത് ഈയടുത്താണ്.

