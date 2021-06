വാക്സിനേഷന്‍ വളരെ പ്രധാനം; സംസ്ഥാനത്ത് വാക്സീന്‍ സമത്വം ഉറപ്പുവരുത്തും: മന്ത്രി വീണാ ജോര്‍ജ്

Posted on: June 21, 2021 4:56 pm | Last updated: June 21, 2021 at 4:57 pm