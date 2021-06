അമരത്ത് റഈസി; ഇറാന് ഇനി ഏത് വഴി?

കഴിയാവുന്നിടത്തോളം രാജ്യങ്ങളുടെ പിന്തുണ ആര്‍ജിച്ച് യു എസ് ഉപരോധത്തെയും ഇസ്‌റാഈലിന്റെ വെല്ലുവിളിയെയും മറികടക്കണമെന്നാണ് ഇറാന്‍ ജനത ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. കുടുസ്സായ ശിയാ രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യങ്ങളെയും ശത്രുതകളെയും ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമേ ഇത് സാധ്യമാകുകയുള്ളൂ. യാഥാസ്ഥിതിക ചേരിയിലെ പുതിയ പ്രസിഡന്റിന് അത് സാധിക്കുമോ എന്നതാണ് ചോദ്യം.

Posted on: June 21, 2021 5:00 am | Last updated: June 20, 2021 at 11:48 pm