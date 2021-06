FACT FILE: ഇറാന് പുതിയ പ്രസിഡന്റ്; ആരാണ് ഇബ്‌റാഹീം റെയ്‌സി?

എട്ടുവര്‍ഷത്തെ കഠിനമായ ഇറാന്‍ - ഇറാഖ് യുദ്ധം അവസാനിച്ച് മാസങ്ങള്‍ക്കുശേഷം, ആയിരക്കണക്കിന് രാഷ്ട്രീയ തടവുകാരുടെ അപ്രത്യക്ഷവും രഹസ്യവുമായ വധശിക്ഷകള്‍ക്ക് മേല്‍നോട്ടം വഹിച്ച 'മരണ കമ്മീഷന്‍' എന്ന വിഭാഗത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു അന്ന് ഇബ്‌റാഹീം റെയ്‌സി. കൂട്ടക്കൊലയില്‍ പങ്കുണ്ടെന്ന് ആരോപിച്ച് പൊതുജന പ്രതിഷേധം ഇല്ലാതാക്കിയതിന് 2019 ല്‍ അമേരിക്ക ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ ഉപരോധം ലക്ഷ്യമിട്ട ആദ്യത്തെ ഇറാനിയന്‍ പ്രസിഡന്റായി റെയ്‌സി മാറും.

