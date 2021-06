കോടതികൾ ബാധ്യത നിറവേറ്റുമോ?

ഭരണഘടനയെയും നിയമവാഴ്ചയെയും സംരക്ഷിക്കാനും നിലനിർത്താനുമുള്ള ബാധ്യത മറ്റാരേക്കാളും കൂടുതലുള്ളത് ജുഡീഷ്യറിക്ക് തന്നെയാണ്.

Posted on: June 20, 2021 5:00 am | Last updated: June 19, 2021 at 11:41 pm