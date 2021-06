പ്രവാസികൾക്ക് ആശ്വാസം; വാക്‌സിനേഷന്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റില്‍ ബാച്ച് നമ്പരും തീയതിയും ചേര്‍ക്കും

Posted on: June 19, 2021 6:32 pm | Last updated: June 19, 2021 at 7:25 pm