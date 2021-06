ലോക്ക്ഡൗണ്‍ അവസാനിപ്പിച്ച് അടുത്ത മാസം മുതല്‍ സ്‌കൂളുകളും കോളജുകളും തുറക്കാന്‍ തെലങ്കാന

Posted on: June 19, 2021 5:50 pm | Last updated: June 19, 2021 at 5:50 pm