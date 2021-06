ആത്മാവിന്റെ ദർപ്പണങ്ങൾ

സ്വച്ഛസുന്ദരമായ കാട്ടു പൊയ്കയിലെ തണുത്ത ജലം എന്നപോലെ ആത്മാവിൻറെ സമസ്ത സന്ദർഭങ്ങളെയും പ്രതിബിംബനം ചെയ്യുകയും കൂടുതൽ പ്രഫുല്ല തലങ്ങളിലേക്ക് പുതുക്കി പണിയുവാൻ ആത്മാവിനെ സജ്ജമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു മഹിത ഗ്രന്ഥങ്ങൾ, അതിൻറെ പാരായണങ്ങൾ.

ഇന്ന് വായനാദിനം

Posted on: June 19, 2021 6:36 am | Last updated: June 19, 2021 at 7:08 am