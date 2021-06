സുധാകരന്‍ തന്റെ മക്കളെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാന്‍ പദ്ധതിയിട്ടു; ഗുരുതര ആരോപണമുന്നയിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി

Posted on: June 18, 2021 7:58 pm | Last updated: June 18, 2021 at 8:58 pm