നീതിപീഠം ഈ ദ്വീപിന് കാവലാകണം

ഇന്ത്യയില്‍ കഴിയുന്ന ഏതൊരാള്‍ക്കും ജീവിക്കാനും വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുമുള്ള മൗലികാവകാശം ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന ഉദാത്ത നടപടികള്‍ മാത്രമാണ് ആര്‍ട്ടിക്കിള്‍ 21ന്റെ ബലത്തില്‍ ഉന്നത നീതിപീഠങ്ങള്‍ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ദ്വീപ് ജനത ഇന്ത്യന്‍ ഭരണഘടനക്ക് വിധേയപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഈ രാജ്യത്തിന്റെ സ്വന്തം പൗരന്മാരാണ്. അവരര്‍ഹിക്കുന്ന തുല്യനീതിക്കും ജീവിക്കാനും വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുമുള്ള അവകാശത്തിനും നമ്മുടെ നീതിപീഠം പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമായിരിക്കും. അതില്‍ കേരള ഹൈക്കോടതിയുടെ പങ്ക് സവിശേഷമായി അടയാളപ്പെടുത്തപ്പെടുകയും ചെയ്യും.

