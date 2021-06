ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യ കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭയിലേക്ക്; തീരുമാനം ഉടന്‍

ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യ കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭയിലേക്ക്; തീരുമാനം ഉടന്‍

Posted on: June 15, 2021 8:47 am | Last updated: June 15, 2021 at 8:48 am