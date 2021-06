സൗഹൃദത്തിന്റെ കവാടം തുറന്ന്

‘‘ഇപ്പോള്‍ കേസിനു പോയത് സഭയല്ല. സമുദായ നേതാക്കളുമല്ല. ഒരു വ്യക്തിയാണ്. എങ്കിലും ആ കാര്യത്തില്‍ സഭക്ക് അഭിപ്രായവും നിലപാടും ഉണ്ട്. മുസ്‌ലിം സമുദായത്തിനായി നടപ്പാക്കുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങളൊന്നും വേണ്ടെന്നും ന്യൂനപക്ഷങ്ങള്‍ക്ക് എന്ന പേരിലുള്ള പദ്ധതികളിലെല്ലാം അര്‍ഹമായ വിഹിതം ലഭിക്കണം എന്നുമാണത്. അക്കാര്യത്തില്‍ സഭയോട് യോജിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. ഇവിടെ മുസ്‌ലിംകള്‍ക്കായുള്ള പദ്ധതിക്ക് ന്യൂനപക്ഷമെന്ന് പേര് നല്‍കിയിടത്താണ് തെറ്റിയത്.’’

Posted on: June 15, 2021 4:02 am | Last updated: June 15, 2021 at 12:53 am