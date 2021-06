സംസ്ഥാനത്ത് ജനസംഖ്യയുടെ 25 ശതമാനം പേര്‍ക്ക് വാക്‌സീന്‍ നല്‍കി

Posted on: June 11, 2021 7:37 pm | Last updated: June 11, 2021 at 8:07 pm