വാക്‌സീന്‍ വിതരണത്തിന് സ്‌പോട്ട് രജിസ്‌ട്രേഷന്‍ പരിഗണനയിലില്ലെന്ന് സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ ഹൈക്കോടതിയില്‍

Posted on: June 11, 2021 5:26 pm | Last updated: June 11, 2021 at 5:26 pm