സുരേന്ദ്രനെ കേസുകളില്‍ കുരുക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നു; ഗവര്‍ണര്‍ക്ക് നിവേദനം നല്‍കി ബി ജെ പി

Posted on: June 9, 2021 4:35 pm | Last updated: June 9, 2021 at 4:35 pm