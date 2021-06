തുടര്‍ച്ചയായ ഏഴാം ദിവസവും പ്രതിദിന കൊവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം രണ്ട് ലക്ഷത്തില്‍ താഴെ; 2,887 മരണം

Posted on: June 3, 2021 11:09 am | Last updated: June 3, 2021 at 11:09 am