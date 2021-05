കൊവിഡില്‍ മാതാപിതാക്കള്‍ നഷ്ടപ്പെട്ട കുട്ടികള്‍ക്ക് കൈത്താങ്ങായി പ്രധാനമന്ത്രി; ധനസഹായവും സൗജന്യ വിദ്യാഭ്യാസവും

Posted on: May 29, 2021 11:25 pm | Last updated: May 29, 2021 at 11:25 pm